Twitter, Elon Musk'a 'Tesla hisselerinin yüzde 10'unu sat' dedi

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Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zenginlerinden iş insanı Elon Musk'ın anketinde sosyal medya kullanıcıları, Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satması yönünde oy kullandı.

Musk'ın cumartesi günü başlattığı ankette 3.5 milyondan fazla Twitter kullanıcısının oy kullandı ve yüzde 58'i Tesla CEO'sunun hisselerini satmasına destek verdi.

Anket doğrultusunda Musk, yaklaşık 21 milyar dolar değerinde hisse satabilir.

ABD'de Demokratların yürürlüğe sokmaya çalıştığı 'milyarder vergisi'ne tepki gösteren Musk, "vergilerini ödemek için yüzde 10'luk satıp satmaması gerektiğini" sosyal medya kullanıcılarına sormuştu. 'Milyarder vergisi', ülkenin en zengin kesiminden alınan vergileri artırmayı hedefliyor.

Musk, anketten ne sonuç çıkarsa çıksın uyacağına söz vermişti. Musk'ın bu satışı yapması durumda ciddi miktarda vergi ödemesi gerekebilir.

Tesla CEO'su cumartesi günü attığı bir başka tweette de şirketlerinden maaş veya ikramiye almadığını iddia ederek; düzenli geliri olmadığı için vergiden muaf olması gerektiğine dair sinyaller vermişti.