Twitter'dan Trump'a topyekûn savaş ilanı: Bu paylaşım şiddeti yüceltiyor

T24 Dış Haberler

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya sitesi arasındaki gerginliği daha da tırmandırabilecek bir hamle yaptı. Trump'ın bu sabah Minneapolis'teki protestocuları tehdit ettiği paylaşım "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle bayraklandı.

Trump bu sabah yaptığı paylaşımda, "Bazı SERSERİLER George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor. Şimdi Vali Tim Walz ile konuştum ve ordunun onun yanında olduğunu söyledim. Zorluk çekerlerse durumu kontrol altına alacağız. Ancak yağma başladığında kurşunlar uçmaya başlar" yazdı.

Twitter, ABD liderinin bu paylaşımını kısa süre içinde bayrakladı. Paylaşımın üstünde, "Bu Tweet Twitter'ın şiddeti yüceltmek ile ilgili kurallarını ihlal ediyor. Ancak Twitter bu paylaşımın yayında kalmasının kamu yararına olduğuna karar verdi" şeklinde bir uyarı bulunuyor.

Trump dün sosyal medya şirketlerinin daha sıkı bir şekilde denetlenmesinin önünü açan bir kararnameye imza atmıştı. Kararname sosyal medya şirketlerine artık kullanıcılarının paylaşımları sebebiyle dava açılabilmesinin önünü açtı.

Twitter, Çarşamba günü ilk kez ABD Başkanı Donald Trump'ın bir mesajına "Bilgiyi doğrula" etiketi koymuştu.

Trump, başkanlık kampanyası sırasında ve Oval Ofis'te görev yaptığı süre boyunca Twitter'ı çok aktif bir biçimde kullandı

Bayraklanan paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump, gözaltına alınan George Floyd isimli siyah bir vatandaşın polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan eylemlere katılan protestoculara "serseri" diye hitap ediyor ve yağma yapılması durumunda polisin ateş açacağını ifade ediyor.