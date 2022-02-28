T24 LogoT24 Logo
Dünya

Twitter’dan Rus medyasına karşı yeni hamle: Kullanıcıların paylaşımları da daha az görünecek

Rus haber sitelerinin Twitter hesaplarından paylaşılan tweetlerin bir başka kullanıcı tarafından paylaşılması durumunda da görünürlüğü azalacak

28 Şubat 2022 21:30

Sputnik ve RT gibi Rus medya kuruluşlarına 'Rusya devletine bağlı medya' etiketiyle kısıtlama getiren Twitter, kullanıcıların Sputnik ve RT'den yaptığı paylaşımların görünürlüğünü de azaltacağını açıkladı.
 
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Rus medyasını kısıtlamaya yönelik yeni bir hamle daha geldi.
Twitter’dan yapılan açıklamada, Sputnik ve RT gibi haber sitelerinin Twitter hesaplarından paylaşılan tweetlerin bir başka kullanıcı tarafından paylaşılması durumunda da görünürlüğü azaltma yoluna gittiğini duyuruldu.
 
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana, Sputnik ve RT'den 45 bin linkin paylaşıldığını aktaran Twitter, bu paylaşımların daha önce Rusya devletine bağlı medya kuruluşu olan hesaplardan ziyade medya kuruluşlarının Twitter'daki takipçilerinden geldiğini belirtti.
sputnikrtrusmedyatwitter
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24