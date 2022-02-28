Twitter’dan Rus medyasına karşı yeni hamle: Kullanıcıların paylaşımları da daha az görünecek

Sosyal paylaşım sitesi Twitter 'dan, Rus medyasını kısıtlamaya yönelik yeni bir hamle daha geldi.

Twitter’dan yapılan açıklamada, Sputnik ve RT gibi haber sitelerinin Twitter hesaplarından paylaşılan tweetlerin bir başka kullanıcı tarafından paylaşılması durumunda da görünürlüğü azaltma yoluna gittiğini duyuruldu.