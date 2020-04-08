Twitter'da Netflix'in yeni Türk dizisine karşı homofobik kampanya

24 Nisan'da izleyiciyle buluşacak Netflix'in 3. Türk yapımı Aşk 101 hakkında Twitter'da "netflixadamol" tagiyle homofobik bir kampanya başlatıldı.

Aşk 101 adıyla Twitter’da açılan ve Netflix’e ait olmadığı bildirilen hesaptan, LGBTİ+ sembolü olan gökkuşağı bayrağıyla yapılan paylaşımın ardından, Twitter'da "netflixadamol" tagiyle dizinin kaldırılmasını isteyen taleplerin de yer aldığı homofobik paylaşımlar yapıldı. Bazı kişiler online platform üyeliğini sonlandırdığını belirtirken, "eşcinsellik propagandası" yapıldığını ileri sürenler oldu.

Paylaşım şu şekilde: