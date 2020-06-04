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Dünya

Twitter'da 'ırkçı' aramasında kişiler bölümünde çıkan ilk sonuç: Donald Trump

04 Haziran 2020 20:57

Sosyal medya platformu Twitter'da İngilizce "ırkçı" (racist) araması yapılınca ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı ortaya çıktı.

Söz konusu arama sonuçlarının sebebi hakkında detaylı bilgi paylaşmayan Twitter, arama algoritmalarının platform üzerindeki içeriklerle bağlantılı olduğu söylemekle yetindi.

Analistlere göre ise bu durum 81 milyondan fazla takipçisi bulunan Trump'ın rakipleri tarafından platform üzerinde ırkçı olarak etiketlenmesinden kaynaklanıyor.

Yaptığı açıklamalar nedeniyle sürekli eleştirilerin odağı olan Amerikan Başkanı, George Floyd'un öldürülmesinden sonraki paylaşımları ile de gündeme gelmişti.

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