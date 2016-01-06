Twitter Türkiye'nin kestiği cezayı ödemedi, peki şimdi ne olacak?

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Twitter'a kesilen 150,000 TL cezanın ödenmesi için verilen sürenin dolduğunu ve henüz bir ödeme yapılmadığını söyledi.

Kesilen cezanın ödenmesi için hangi adımlar atılması gerekiyorsa atacaklarını söyleyen Yıldırım, "Twitter'a kesilen 150,000 lira cezanın ödenmesi için tanınan bir aylık süre doldu, bundan vazgeçmeyiz. Gelişmelere göre hangi adımlar atılması gerekiyorsa atacağız" dedi.

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Twitter gibi sosyal medya platformlarının kapatılması ya da cezalandırılması gibi bir yaklaşım içinde olmadıklarını belrterek, bu platformların yasalara uygun hareket etmesini istediklerini söyledi. Yıldırım şöyle konuştu:

"Twitter'a 150 bin liralık ceza kesildi. Amerika'daki merkezine gönderildi. 30 günlük zamanı vardı doldu. Bundan sonra hangi adımlar atılacaksa öyle devam edecek. Vazgeçmemiz mümkün değil, herkes TC yasalarına uygun hareket etmek, herkes Türkiye yasalarına uymak zorundadır."

Twitter yöneticileri hakkında hapis cezası çıkabilir

Bilişim hukuku uzmanı Av. Mehmet Ali Köksal ABD’nin ödenmeyen ceza için Türkiye adına harekete geçebileceğini belirtti. Köksal aynı zamanda Türkiye’de Twitter yöneticileri hakkında da borç yüzünden hapis cezası çıkarılabileceğini söyledi.

Köksal sözlerine şöyle devam etti: Eğer Türkiye ile ABD arasında ikili bir anlaşma varsa ve anılan konu da bu anlaşma kapsamına giriyorsa Türk makamlar ABD’den bu konuda yardım isteyebilir. ABD tarafı, söz konusu alacağın tahsili için Türkiye adına harekete geçer. Ancak, ABD tarafı, harekete geçmeden önce, söz konusu talep ikili anlaşma çerçevesine girmiyor veya ilgili kişi veya firmanın haklarının ihlal edildiği yönünde bir değerlendirmeye giderse Türkiye’nin talebini geri çevirir. Öte yandan, ödeme yapmayan Twitter’ın Türkiye’de varsa varlığı veya üçüncü kişilerden bir alacağı, ödeme emrini göndererek bu tahsilatı yapar. Bu yolla da tahsilat yapılmazsa Türkiye tarafı Twitter’ın yetkilileri hakkında tazyik hapsi çıkarabilir. Ve bu kişi veya kişiler Türkiye’ye giriş yaptıklarında bu ceza önlerine çıkar. Bu kişi, şirketinin varlığının söz konusu alacağı ödemeye yeter güçte olduğunu beyan ettiği anda bu ceza ortadan kalkar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu geçen yıl Aralık ayında, Twitter'a "terör örgütü propagandası" yapılan içerikleri yasal süresi içinde kaldırmadığı için 150,000 TL ceza vermişti.