Twitter CEO'sundan Türkiye açıklaması

Twitter'da son günlerde özellikle Türkiye'deki kullanıcıların takipçi sayılarının azalmasıyla ilgili iddialar hakkında şirket CEO'su Dick Costolo ilk kez açıklama yaptı.

Twitter üzerinden Türk kullanıcıların sorularını yanıtlayan Costolo, hükümetle anlaşmaya varıldığı ve muhalif tweet atanların hesaplarının kapatıldığı iddialarının 'doğru olmadığını' söyledi. Bir kullanıcının 'Neden Türk hükümetiyle anlaşmaya vardınız?' yönündeki sorusuna ise Costolo, 'Böyle bir anlaşma yok' yanıtını verdi. Costolo, Türkiye'de karşıt görüşlerdeki grupların birbirleri hakkında sahte spam ve ihbar bildiriminde bulunduğunu ifade ederek, bu konuyu netleştirmek üzere çalıştıklarını da ekledi.