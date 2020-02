Twitter CEO'su ifade verecek

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Kevin McCarthy, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Twitter CEO’su Jack Dorsey’in ifadeye çağırıldığını açıkladı.

Sosyal medyada muhafazakar seslerin susturulduğuna ilişkin kaygılar doğrultusunda ABD Temsilciler Meclisi komitesi, Twitter CEO'su Jack Dorsey ve diğer bazı yöneticilerin 5 Eylül'de araştırma komisyonda ifade vereceklerini duyurdu.

CONFIRMED: Twitter CEO @jack Dorsey will testify September 5 before E&C on the company’s algorithms and content monitoring.