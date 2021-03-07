Twitter CEO'su Jack Dorsey ilk tweetini satışa çıkardı

Twitter CEO'su Jack Dorsey, 2006 yılında paylaştığı ilk tweetini satışa çıkardı. Dorsey'in ilk tweeti 500 bin dolarlık teklif aldı.

CNBC'de yer alan habere göre, Twitter kurucusu Jack Dorsey, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda tweetlerin satın alınabileceği Valuables BY Cent platformunun bağlantısına yer verdi. Bağlantıda Dorsey'in 2006 yılında attığı ilk tweeti satışa sunuldu.

Şu anda açık artırmada olan ve sürekli yeni teklifler verilen Tweet için güncel durumda verilen en yüksek teklif 500 bin dolar. Bu teklif, kripto para birimi platformu TRON'un kurucusu, Ripple'ın Greater China bölgesinin eski baş temsilcisi ve Rainberry Inc.'in CEO'su olan Justin Sun tarafından verildi.

Dorsey'in 2006 yılında attığı ilk tweet şöyle: “twttr’ımı kuruyorum"

Tweet satın almak ne anlama geliyor?

Bir kullanıcının tweeti satın alındığında tweeti atan kişi tarafından imzalanmış ve onaylanmış bir "dijital sertifikaya" sahip oluyor.

Bir nevi "kripto koleksiyon" olarak adlandırılabilecek NFT'ler, benzersiz ya da sınırlı bir varlığın yaratıcısı tarafından şifrelenerek imzalanmış ve doğrulanmış dijital sertifikası olarak tanımlanıyor.