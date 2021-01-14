Twitter CEO'su Jack Dorsey ilk kez konuştu: Trump'ın hesabının kapatılması doğru karardı ancak tehlikeli bir emsal oluşturdu

Twitter CEO'su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının kapatılmasının "doğru karar" olduğunu ancak "tehlikeli bir emsal oluşturduğunu" söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın "kuralları tekrar tekrar ihlâl etmesi" ve "şiddet eylemlerine yol açabilecek mesajlar paylaşması" nedeniyle Twitter hesabının kapatılmasının ardından sosyal medya platformunun CEO'su Jack Dorsey ilk kez konuştu.

Kendi Twitter hesabından açıklamalar yapan Dorsey "Donald Trump'ın hesabını kapamış olmaktan, bu noktaya nasıl geldiğimizden gurur duymuyorum ya da bunu kutlamıyorum. Bu hesabı kapatmanın sağlıklı bir diyaloğa teşvik konusunda bizim başarısızlığımız olduğunu hissediyorum."

Dorsey, şu ifadelerle devam etti: "Bu adımı atacağımıza dair açık bir uyarıdan sonra; Twitter içi ve dışındaki fiziksel güvenlik tehditlerini temel alarak aldığımız bilgiler ışığında bir karar aldık. Doğru muydu?

Dorsey, Donald Trump'ın Twitter hesabını kapatmanın şirket için "doğru bir karar" olduğunu söyledi ancak bu tarz adımların "toplumdaki diyaloğu böldüğünü" de ekledi. Dorsey şöyle devam etti: Bizi bölüyor. Açıklama, telafi etme ve öğrenme potansiyelini sınırlıyor. Ve tehlikeli olduğum bir emsal oluşturuyor: bir şirket ya da bireyin küresel toplum diyaloğunda rolü olması"

Dorsey şöyle devam etti: Twitter, internet genelindeki diyaloğun sadece küçük bir parçası. Eğer bizim kurallarımızdan hoşlanmayanlar varsa başka bir internet servisini kullanabilir.

Twitter, geçen hafta ABD'de Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun Trump destekçileri tarafından basılmasından sonra Trump'ın Twitter hesabını önce askıya almış daha sonra Trump'ın yeniden attığı tweetlerden sonra hesapları kalıcı olarak kapatmıştı.