Twitter CEO'su Jack Dorsey: Bitcoin dünyayı birleştirecek

Twitter CEO’su Jack Dorsey, Bitcoin’in “dünyayı birleştireceğini” iddia etti.

Dorsey, ABD Senatosu’nun altyapı paketinde hükûmetin kripto paralara müdahalesine ilişkin düzenlemenin reddedilmesi üzerine bir tweet paylaştı.

Dorsey, tweetinde şöyle yazdı: “Bitcoin derinden bölünmüş bir ülkeyi birleştirecek (sonunda da dünyayı)”

ABD Senatosu’nda dün oylanan 1 milyar dolarlık altyapı paketinde kripto para vergilendirilmesine ilişkin düzenleme reddedilmişti.

Dorsey, temmuz ayında katıldığı bir konferansta da “Umudum Bitcoin’in dünya barışı getirmesi. Elon daha önce söylemişti. Her türlü şiddet tekelimiz var ve bireyin gücü yok. Bugünün para sisteminden çıkan bedel ve oyalamanın miktarı çok yüksek. Dikkatimizi daha büyük problemlerden uzaklaştırıyor” demişti.