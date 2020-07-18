Twitter, çarşamba günü yapılan saldırının detaylarını paylaştı: Siber korsanlar, bazı çalışanlarımızı manipüle etmiş olabilir

T24 Dış Haberler

Sosyal medya devi Twitter, bu hafta platformundaki hesaplara yapılan siber saldırılarda 8 hesaptan veri indirmeyi başardığını, ancak bunların hiçbirinin mavi tıklı hesap olmadığını duyurdu.

Şirketin çarşamba günü gerçekleşen saldırı ile ilgili yaptığı son açıklamada saldırganların hesapları ele geçirmek için ihtiyacı olan araçlara "az sayıda" Twitter çalışanını manipüle ederek ulaşmış olabileceği belirtildi.

Twitter, siber korsanların toplamda 130 hesabı hedef aldığını ve bunların 45'ini ele geçirip paylaşım yaptığını açıkladı.

Yapılan açıklamada korsanların 130 hesabın da e-posta ve telefon numaralarına ulaşmayı başardığını, ancak 85'inin şifresini göremediğini ifade etti. Twitter, erişim sağlanan hesaplardan ek bilgiler de çalınmış olabileceğini ifade ederken, detay sunmadı.

Saldırganların çaldıkları hesapların kullanıcı adlarını da satmaya çalışmış olabileği belirtildi.

Çarşamba günü üçüncü parti uygulamalar ve Twitter Core sisteminde keşfedilen açıktan yararlanan kötü niyetli yazılımcılar, çok sayıda ünlü isim ve şirketin resmî hesaplarını hackleyerek kripto para cüzdanı adresi ile mesaj paylaştı. Söz konusu tweetler kaldırılırken, Apple, Binance, CoinDesk, KuCoin, Microsoft kurucusu Bill Gates, Tesla CEO'su Elon Musk, Amazon CEO'su Jeff Bezos ve rapçi Kanye West gibi isimler hesabı ele geçirilenler kervanına katıldı.

Musk ve Gates'in hesaplarından yapılan paylaşımda, tweette ekli olan kripto para cüzdanına gönderilen 1.000 doların iki katına çıkarılacağı ve 2.000 dolar olarak yarım saat içinde ödeme yapılacağı yazıldı.