Twitter, bu sefer de "kötü davranış" nedeniyle Trump'ın bir paylaşımını daha bayrakladı

T24 Dış Haberler

Sosyal medya devi Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı bir paylaşımını daha bayrakladı ve uyarı ekledi.

Twitter, Trump'ın, "Ben başkan olduğum sürece Washington DC'de asla bir otonom bölge olmayacak. Denerlerse onlar ciddi bir kuvvet ile karşılık bulacaklar" ifadelerini içeren paylaşımının "kötü davranışlar ile ilgili kurallarını ihlal ettiğini" bildirdi.

Paylaşımın üzerine yerleştirilen uyarıda tweet'in kamu yararına olabilecek bilgiler içerdiği gerekçesiyle kaldırılmadığı belirtildi.

Twitter uyarıyı paylaşım yapıldıktan yaklaşık 5 saat sonra yerleştirdi.

Trump, geçen hafta da Twitter hesabından daha önce CNN'de yayımlanmış bir video-haberin üzerinde oynanmış halini paylaştı. Twitter, Trump'ın paylaşımına "manipüle edilmiş medya" uyarısı yerleştirdi.

Twitter, daha önce Trump'ın iki paylaşımını daha bayraklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Mayıs'ta sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzalamış ve "Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım." demişti.