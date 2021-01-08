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Dünya

Twitter, Batı üretimi Covid-19 aşılarının 'güvensiz' olduğunu iddia eden Hamaney'in paylaşımını kaldırdı

08 Ocak 2021 23:41

Twitter, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD ve İngiltere üretimi yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılarının güvensiz olduğuna ilişkin paylaşımını, kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

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