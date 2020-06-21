Twitter, aşırı sağcı köşe yazarının hesabını tamamen kapattı

T24 Dış Haberler

Twitter, aşırı sağcı Britanyalı köşe yazarı Katie Hopkins'in hesabını nefret söylemi politikasını ihlal etmesi nedeniyle tamamen kapattı.

CNN'de yer alan habere göre, konuya ilişkin açıklama yapan Twitter sözcüsü, Hopkins'in hangi tweet'lerinin kuralları ihlal ettiğini söylemedi. Twitter sözcüsü, "Twitter'ı güvenli kılmak bizim için en büyük öncelik. Şiddet ve nefret dolu davranışın hizmetimizde yeri yok ve kurallar ihlal edildiğinde harekete geçeriz. Bu vakada hesap, Nefret Dolu Davranış Politika'mızı ihlal ettiği için hesabı tamamen kapadık" dedi.

Köşe yazarı Hopkins, göçmen karşıtı açıklamalarıyla biliniyor. Hopkins, 2015 yılında The Sun gazetesine yazdığı bir yazıda göçmenleri "hamam böceklerine" benzetmişti. Yazının ardından Hopkins'in kovulması için imza kampanyası başlatılmış, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Şefi tarafından kınanmıştı.

Hopkins, 2017'de de bir radyo programında Müslümanlar hakkında yaptığı bir açıklamadan sonra kovulmuştu.