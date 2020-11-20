Twitter, Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdidini sildi

Sosyal medya sitesi Twitter, Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içeren paylaşımını erişime engelledi.

Günlerdir ülke gündemine oturan tehditle ilgili hükümet kanadının sessizliği sürerken, Twitter, Çakıcı'nın hesabından 17 Kasım Çarşamba günü paylaşılan tehdit mektubunu erişime kapattı. Sosyal medya kullanıcıları, Çakıcı'nın hesabında söz konusu paylaşımın yerine, "Bu tweet, Twitter kurallarını ihlal etti" uyarısıyla karşılaşıyor.

Öte yandan, Çakıcı'nın Twitter üzerinden "ÇAKICI’dan Kılıçdaroğlu’nun basın açıklamasına cevabı;" diyerek paylaştığı ve yine tehditle hakaretler savurduğu ikinci açıklaması ise paylaşıma ve erişime açık halde durmaya devam ediyor.