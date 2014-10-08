Twitter ABD’ye dava açıyor

ABD’de uygulamaya konulan yeni yasaya göre, ABD hükümetine Twitter gibi sosyal paylaşım ağı şirketlerinden 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle kullanıcı bilgilerini isteme hakkını tanıyor. Twitter ise bu düzenlemenin ABD anayasasının birinci maddesindeki ifade özgürlüğü ilkesine ters düştüğünü ifade ediyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Twitter yetkilileri ABD'nin kullanıcı bilgilerini talep ederken daha şeffaf olması gerektiğini ve 'ulusal güvenlik' gibi geniş kavramlar üzerinden bilgi talep edemeyeceğini söylüyor. Nisan ayında Twitter ABD hakkında bir 'Şeffaflık raporu' hazırlayarak hükümete sunmuş ve raporun kamuoyuyla da paylaşılmasını istemişti. Ancak şu ana kadar ABD'li yetkililer raporu yayınlamış değil. Hazırlanan raporda ABD'li yetkililerin ne sıklıkla ve hangi amaçlarla kullanıcı bilgilerini talep ettiğine dair veriler yer alıyor.

Twitter'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD hükümeti 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle şirketimizden kullanıcı bilgilerini talep etse de, bu bilgilerin talep edildiğini kullanıcılara aktarmamıza izin vermiyor" dendi.

Kullanıcılara karşı sorumluluk

Twitter her ne kadar Google gibi teknoloji firmalarına kıyasla daha az sayıda ABD talebiyle karşılaşsa da, Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası açılan davanın bir emsal teşkil edebileceğini söylüyor. Sendikanın Hukuk Dairesi Başkan Yardımcısı Jameel Jaffer, "Umarız diğer teknoloji şirketleri de Twitter'ın seçtği yolu tercih eder. Bu şirketlerin kullanıcılara karşı bir sorumluluğu da var. Sınırını aşan takip kararlarına karşı mahremiyetlerinin korunması gerek" diye konuştu.

Aralarında Facebook, Google ve Microsoft gibi şirketlerin de yer aldığı birçok teknoloji firması ABD'nin şahsi bilgi taleplerine karşı mücadele etmeye çalışıyor. Apple ise talepleri bertaraf edebilmek için kişisel bilgileri takip edilemeyecek şekilde şifreleme yolunu seçmiş durumda.