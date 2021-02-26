Twitter'a abonelik sistemi geliyor: Süper takip

Twitter, kullanıcıların bir hesaba dair daha fazla içeriğe erişebilmek için para ödeyerek abone olacağı "Süper Takip" seçeneğini platformda sunmaya hazırlanıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2021'de gelir modellerini çeşitlendirmek, reklam alanında ilerlemek hedefiyle çalışmalar yapan Twitter, abonelik sistemi benzeri "Süper Takip" uygulamasını kullanıcılarla tanıştıracak.

Twitter yatırımcılarına yapılan sunumda kullanıcıların yeni güncellemeyle para ödeyen takipçilerine bülten, video, işletmeyse indirim gibi yenilikler sunabileceği belirtildi.

Toplantıya katılan Twitter CEO'su Jack Dorsey "Neden bize neden inanmadıklarını düşünerek başlamıyoruz? Üç eleştiri var. Yavaşız, yenilikçi değiliz ve güvenilmiyoruz" dedi.

Abonelik sisteminin Twitter'a reklam geliri modelinde de seçenekler sunabileceği belirtildi. Twitter'ın abonelik ücretinin yüzde kaçını kullanıcıya vereceği henüz belirlenmedi.