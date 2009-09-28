Twitter 3 yılda milyarder etti

Sadece 3 yıldır faaiyette olan ve son bir yılda kullanıcı sayısı patlayan Twitter'ın piyasa değeri tam 1 milyar dolara ulaştı.



2006 yılında kurulan ve son bir yılda yaptığı inanılmaz yükseliş ile dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağlarından biri haline gelen Twitter, 1999 yılında sona eren .com balonundan bu yana en hızlı yükseliş gösteren internet şirketlerinden biri haline geldi.



Bloomberg'in haberine göre, şirketten hisse satın almak isteyen iki yatırımcı, şirketin yüzde 10'luk kısmı için 100 milyon dolar teklif etti.



Böylelikle bir yıl öncesinde 2.2 milyon kullanıcısı bulunan orta halli bir internet şirketi olan Twitter'ın piyasa değeri için belirlenen fiyat 1 milyar dolara çıkmış oldu.



Geçtiğimiz günlerde kendi blogu için yatırım yapacağı açıklanan, ancak bu yatırımın ne kadar olacağı konusunda bilgi vermeyen şirketin olası bir yatırımın geri dönüşünü sağlayabilmek için halka arz ya da bir birleşme düşünebileceği söylentilerini de gündeme getirdi.



Ancak şirketin piyasa değerinin bir yıl içinde 20 milyon dolarlardan 1 milyar dolara yükselmesi, beraberinde bazı soru işaretlerini de getirdi.



10 yıl öncesinde birçok yatırımcının büyük zarar görmesiyle sonuçlanan internet balonundan bu yana en büyük sıçramalardan birini gerçekleştiren Twitter, "nakit akışı ve para kazanma yöntemi netleşmeden" bu piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu.



2006'da kurulan Twitter, bu piyasa değeriyle ABD'nin en büyük kitapçısı olan ve 50 yıllık bir geçmişi bulunan Barnes&Noble'ın piyasa değerini yakalamış oldu.



Twitter, kullanıcıların sadece 140 karaktere kadar mesajlarını yazıp koyabildikleri bir paylaşım sitesi olarak kurulmuştu.



Şirketin kurucuları Evan Williams ve Jack Dorsey geçen yıl Facebook'tan gelen birleşme teklifini reddetmiş ve bağımsız bir medya kuruluşu olarak kalmayı düşündüklerini açıklamıştı.



