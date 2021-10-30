Twitch Türkiye'de neler oluyor, '#temiztwitch' protestosu nedir?

Dünyanın en popüler canlı yayın platformu Twitch, Türkiye'deki bazı kullanıcıların "kara para aklama" iddiaları üzerine başlattığı #temiztwitch kampanyasıyla gündem oldu.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformu Twitch, Türkiye yayınlarında "kara para aklama" iddialarıyla gündem oldu. Twitter'da #temiztwitch etiketi ile sosyal medyada gündem olan iddialara göre, platformda bazı yayıncıların bit’ler üzerinden çok ciddi oranda kara para akladığı belirtildi. Bu iddialara ilişkin sosyal medyada bazı görseller de paylaşıldı.

Özellikle çalıntı kredi kartları ile platformda illegal işlerin yapıldığının iddia edilmesi büyük ses getirdi. Bu konuda yazanlar, bu tarz iddiaların sıklıkla gündeme geldiğini ancak ilk kez bazı verilerle konunun ses getirdiğini belirtiyor.

Bu durumun karşısında yer alan kullanıcılar #temiztwitch hashtag'i ile seslerini duyurmaya çalışıyor.