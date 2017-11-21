Tweet sadece 55 saniye kalmıştı; cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'e 3 yıl 1 ay hapis cezası

Cumhuriyet gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'e trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile ilgili atılan ve 55 saniye sonra kaldırılan tweet nedeniyle 3 yıl 1 ay 2 gün hapis cezası verildi. Ceza onanırsa Güven tekrar hapse girecek.

Güven, gazetenin internet sitesinde Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in trafik kazasında ölümünün duyurulduğu haberin "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” şeklinde tweet’i gerekçe gösterilerek, 12 Mayıs Cuma sabah saatlerinde evinden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Güven, savcılıktaki ifadesinde “Kesinlikle ‘Başsavcıyı kamyon biçti’ şeklinde tweet girilmek istenmemiştir. Ayrıca söz konusu tweet girildikten 55 saniye sonra suça konu tweet kaldırılıp ‘İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper kamyon kazasında feci şekilde can verdi’ şeklinde düzeltilmiştir. Bu da ilk tweetin sehven girildiğinin göstergesidir” demişti.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş dava sonrası açıklama yatı. Yarkadaş, "Çağlayan Adliyesi'nde adalet 52 saniyede yerle bir edilmiştir, hukuk biçilmiştir" dedi.

Yarkadaş şöyle konuştu:

"Sevgili arkadaşlar, olağan salı duruşmalarımızdan birini yapıyor. Her salı, bir meslektaşımızın yargılanmasına, mahkûm edilmesine tanık oluyoruz. Bildiğiniz gibi, merhum başsavcının hayatını kaybettiği haberle ilgili tweet atıldı ve bu tweet, ekranda sadece 55 saniye kaldı. Daha sonra editörler tarafından silindi. Basın tarihine 55 saniye davası geçen bu dava, ne yazık ki bir trajediyle sonuçlandı. Karar açıklanırken kronometre açtım. Hakim tamı tamına 55 saniyede karar okundu. Bugün, Çağlayan Adliyesi'nde adalet 55 saniyede yerle bir edilmiştir, hukuk biçilmiştir. Bu kararın haklı olduğunu söyleyebilmek için insanın aklını kaybetmesi gerekir. Önceki gün Erdoğan, gazetecilerin susturulacağını söylemişti. Demek ki iktidarın sarf ettiği her söz, adliyelerde çok çabuk karşılık buluyor. Bugün bir kez daha söylüyorum, 55 saniyede adalet yerle bir edilmiştir, hukuk biçilmiştir. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilere düşman gibi yaklaşmayın."