Tweet gözaltılarına Redhack çözümleri: Kuralına göre oyna başın derde girmesin

"Kızıl Hackerlar" olarak adlandırılan RedHack bilgisayar korsanı grubu,İzmir'de Taksim direnişi olaylarına destek için sosyal medya üzerinden halkı isyana teşvik ettikleri ve propaganda yaptıkları ileri sürülen 16 kişinin gözaltına alınmasının ardından, twitter hesabında, "Twitter denen baş belası yüzünden gözaltına alınırsanız yapılması gerekenler" başlıklı bir liste yayınladı.

Evin Demirtaş'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, Redhack, "Bu ben değilim derseniz sizin olduğunuzu ispatlamaları lazım. Sizin siz olduğunuzu ispatlayamazlarsa, siz olduğunuzu bilseler de bir şey yapamazlar. Kuralına göre oynayın, eğlencenize bakın.:)" dedi. Redhack, twitter'ın Türkiye'ye IP bilgisi vermediğini, ancak facebook, skype ve hotmail'in bu bilgiyi paylaştığını belirtti. RedHack, ayrıca akıllı telefonlar ve bilgisayarlara "parolamı hatırla" gibi özellikler eklenmemesi gerektiğini kaydetti.

Türk Hacker Platformu Redhack, twitter hesabında, "Twitter denen baş belası yüzünden gözaltına alınırsanız yapılması gerekenler" başlıklı bir liste yayınladı. Redhack'e göre twitter'da paylaşılan mesajlar nedeniyle gözaltına alınmamak için yapılması gerekenler şöyle:

* Gözaltına alınırsanız ve 'Bu ben değilim' derseniz, sizin olduğunuzu ispatlamaları lazım.

* Sizin olduğunuzu ispatlamak için twitter'a yazı yazıyorlar, ama twitter reklamcılık politikası gereği Türkiye'ye IP vermiyor.

* Geriye bilgisayarınızdan delil toplamak kalıyor. Bunun için bilgisayarınıza "parolamı hatırla" gibi kayıt eden özellikler eklemeyin.

* Eğer bilgisayarınıza parola ve email kaydettiyseniz bunları silin. Mümkünse live CD kullanın girişlerde. Live CD'ler Linux dergilerinde bedava veriliyor.

* Eğer twitter dışı işler yapacaksanız IP gizlemek için uluslararası anlaşmaların bağlamadığı okyanus adalarında ki VPN türü çözümlere gidin.

* Sizin siz olduğunuzu ispatlayamazlarsa siz olduğunu bilseler de bir şey yapamazlar. Kuralına göre oynayın, eğlencenize bakın. :)

* Mobil kullanıcılar parolalarını "otomatik hatırla" şeklinde telefona kaydetmedikleri sürece sorun yok. Sizin olduğunuzu ispatlayamazlar.

* Ama şunun altını çizelim twitter IP vermiyor, ama facebook, skype, hotmail vs. veriyor. Buralarda VPN türü spoofing araçları kullanın.