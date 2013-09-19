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Spor

Tweet attı, Beşiktaş'tan gönderildi

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, genç erkek basketbol takımında forma giyen Kutay Akpulat'ın serbest bırakılmasına karar verildiği bildirildi

19 Eylül 2013 13:30

Beşiktaş, Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-1 yenildiği maç sonrası attığı tweet nedeniyle genç oyuncusu Kutay Akpulat ile yollarını ayırdı.
 
Beşiktaş Kulübü Basketbol Şubesi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-1 yenildiği maç sonrası siyah-beyazlı takımın Liverpool karşısında aldığı 8-0'lık skora göndermede bulunan genç oyuncu Kutay Akpulat ile yollarını ayırdı.
 
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, genç erkek basketbol takımında forma giyen Kutay Akpulat'ın serbest bırakılmasına karar verildiği bildirildi.
 
Açıklamada, Kutay Akpulat'ın dün sosyal medyada Beşiktaş Kulübü sporcusuna yakışmayan mesajlar attığının tespit edildiği ve gerekli görüşmeler gerçekleştirildikten sonra oyuncunun kulüple olan ilişkisinin kesilmesine karar verildiği aktarılarak, "Sporcunun bundan sonraki hayatında bu tür olaylardan ders almasını temenni ederiz" ifadesi kullanıldı.
 
Kutay Akpulat, Twitter'da "Dalga geçen Fenerliler, Beşiktaşlılar..." yazarak Beşiktaş'ın Livepool'a 8-0 yenildiği maçın skor görüntüsünü paylaşmıştı.
 
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