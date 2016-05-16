Tweet atıp reklam yapan da vergi mükellefi sayılacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, mevcut vergi kanunlarının internette yapılan ticareti tam olarak kavramadığını, ancak yeni vergi usul kanunu ile düzenleme yapacaklarını söyledi. Buna göre elektronik ortamı da ‘işyeri’ sayacak olan Maliye reklam yapanları da vergi mükellefi olarak değerlendirecek.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre, Ağbal, “Elektronik ortamda üretilen o alanı artık elektronik işyeri sayacağız. Oradan gelir elde ediyorsa artık mükellef olacak” dedi. Ağbal, bu şekilde gelir elde edilen elektronik ticaretin vergilendirilmesini sağlayacaklarını belirterek, “Kim, ne olursa olsun, herhangi bir şekilde elektronik ortamda yaptığı bir hizmetten dolayı gelir elde ederse, bizim açımızdan vergi mükellefidir” dedi.

Ağbal, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, artık internet üzerinden verilen hizmet işini, “alan” olarak ifade ettiklerini belirterek, “O alanı artık ‘işyeri’ sayacağız. Bir şekilde, elektronik alan üzerinden bu alan üzerinde bir hizmet sunuyorsa ve bundan gelir elde ediyorsa, artık mükellef olacaklar. Bunların hepsiyle ilgili çalışıyoruz. Şu anda da bizim nezdimizde mükellefler ama kanun değişikliği ile de netleştireceğiz” bilgisini verdi.

Maliye Bakanlığı bir süre önce Vergi Usul Kanunu değişiklik taslağını kamuoyunun görüşüne açtı. Taslakta internette ticaretin kavranabilmesi için “Elektronik ortamda işyeri” başlıklı yeni bir madde düzenledi. Buna göre internet, ekstranet, intranet ya da benzeri bir telekomünikasyon ortam veya aracının ticari, sınai veya mesleki faaliyete tahsis edilmesi veya bu faaliyetlerde kullanılması durumunda elektronik ortamda iş yeri oluşmuş sayılacak. İnternette ticaretin dışında sosyal medya aracılığıyla yapılan reklamlar da böylece Maliye’nin alanına girecek. Twitter başta olmak üzere Instagram ve Snapchat uygulamaları ile yapılan ürün tanıtımları, saniyeler içinde binlerce kişiye ulaşıyor. En fazla ücreti de en fazla takipçiye sahip olan kullanıcılar kazanıyor. Paylaşıma gelen beğeniye göre de ücret artabiliyor.

Taslakta nasıl yer aldı?

Elektronik ortamda iş yeriMADDE 130- (1) İnternet, ekstranet, internet ya da benzeri bir telekomünikasyon ortam veya aracının ticari, sınai veya mesleki faaliyete tahsis edilmesi veya bu faaliyetlerde kullanılması durumunda elektronik ortamda iş yeri oluşur.(2) Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda oluşan iş yerlerinin kapsamına ve mükellefiyetle ilgili ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin hususları belirlemeye, elektronik ortamda oluşan işyerleri vasıtasıyla mal veya hizmet temininde ya da bunların bedelinin ödenmesinde aracılık yapan kişiler ile mal veya hizmetin alıcılarını ilgili vergilerin ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.