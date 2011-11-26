-TV'lerin reklam gelirleri yüzde 50 arttı ANKARA (A.A) - 26.11.2011 - Ulusal televizyonların reklam gelirleri, 2010-2011 döneminde yüzde 50 arttı. Televizyon sektör gelirinin yüzde 48'i ödemeli TV'den, yüzde 43'ü ise reklamlardan elde edildi. TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi, Meclis Başkanı Hakan Güldağ başkanlığında yaptığı toplantıda, reklamlar ve sayısal yayıncılık konularını masaya yatırdı. Toplantıya katılan Radyo Televizyon Üst Kurulu İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanı Muhsin Kılıç'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye'de ulusal televizyonların toplam reklam gelirleri 2010-2011 döneminde yüzde 50 oranında artış gösterirken, Türkiye'de ulusal televizyonların toplam reklam gelirleri 2008-2009 döneminde yüzde 48, 2009-2010 döneminde yüzde 31 oranında artış gösterdi. 2010 yılında, televizyon sektör gelirinin yüzde 48'i ödemeli TV'den, yüzde 43'ü ise reklamlardan elde edildi.