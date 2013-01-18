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'TV'lerin Diyarbakır'ı vermemesi tesadüf değil, hükümetin ricası...'

Aslı Aydıntaşbaş: Dün hiçbir tv kanalının, bütün 1 hafta konuşulduktan sonra Diyarbakır’daki cenaze törenini vermemiş olması, tesadüf değil. Hükümetin ‘ricası’

18 Ocak 2013 15:27

Milliyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Paris’te öldürülen PKK kurucularından Sakine Cansız ile Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez için Diyarbakır’da on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninin televizyon kanallarında gereken ilgiyi görmemesi hakkında “Tesadüf değil” dedi. Aydıntaşbaş, televizyon kanallarının töreni göstermemesinin sebebini “hükümetin ricası”na bağladı.
 
Milliyet yazarı Aslı Aydıntaşbaş, twitter’da yazdığı mesajda şunları söyledi:

“Dün hiçbir tv kanalının, bütün 1 hafta konuşulduktan sonra Diyarbakır’daki cenaze törenini vermemiş olması, tesadüf değil. Hükümetin ‘ricası’”

“Birand’dam bir ders alacaksanız, bu da talimatla habercilik yapmama dersi olmalı…”  

İşte cenaze törenini Diyarbakır’dan izleyen Aslı Aydıntaşbaş’ın tweetleri: 

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