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Spor

TVF Başkanı Üstündağ'dan bayram mesajı

İSTANBUL,(DHA) Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı

20 Ağustos 2018 13:35

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Üstündağ\'ın mesajı şu şekilde:
\"Sevgi, barış, dostluk ve paylaşımın büyük önem taşıdığı Kurban Bayramı arifesindeyiz. Yaz dönemi boyunca, her kategoride milli takımlarımız, uluslararası arenada ülkemizi temsil ettiler, etmeye de devam ediyorlar. A Bayan Milli Takımımız önemli bir başarı elde ederek, Milletler Ligi\'nde Dünya 2.liği ve Akdeniz Oyunları\'nda 3.lük elde ederken; plaj voleybolu takımlarımız da Akdeniz Oyunları\'nda altın ve bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
Alt yaş kategorilerinde Milli Takımlarımızla Balkan Şampiyonaları\'nda kürsüde yer almanın sevincini yaşadık.
Eylül ayında ise 19 Yaş Altı Bayan Milli Takımımız\'ın U19 Avrupa Şampiyonası\'nda, Milletler Ligi\'nde Dünya 2.\'liği elde eden A Bayan Milli Takımımızın da Dünya Şampiyonası\'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine ve madalya ile döneceklerine inanıyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum.
Bu iki turnuvanın bitimiyle liglerimiz ve kulüplerimizin Avrupa Kupa müsabakaları başlayacak. Heyecanlı bir voleybol sezonu bizi bekliyor. Yeni sezonun tüm kulüplerimize ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, tüm kulüplerimize başarılar diliyorum.
Voleybolumuzu bugünlere taşıyan büyüklerimiz başta olmak üzere, kulüplerimizin, oyuncularımızın, teknik ve idari kadrolarımızın, il temsilcileri ve hakemlerimizin, sponsorlarımızın, medya mensuplarımızın, voleybol severlerin, TVF çalışanlarının, ülkemiz ve tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı\'nı kutlar, dünyada barış, huzur ve refahın egemen olmasını dilerim.\"

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