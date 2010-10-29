-TV'DEKİ ARKADAŞLIK MESAJI HAYATINI KARARTTI ADANA (A.A) - 29.10.2010 - Bir televizyon kanalındaki arkadaşlık mesajları aracılığıyla tanıştığı kişiyle buluşmak için Adana'ya gelen genç kadın, fuhuş çetesinin eline düştü. Yaklaşık 4 ay sonra çetenin elinden kaçarak polise sığınan F.A. (27), ailesine teslim edildikten sonra başına gelenleri gazetecilere anlattı. İstanbul'da ailesinin yanında kaldığı sırada bir televizyon kanalındaki arkadaşlık mesajları aracılığıyla Adana'dan kendisini Tamer olarak tanıtan bir kişiyle tanıştığı belirten F.A, bir süre görüştüğü kişiyle buluşmak için ailesinden habersiz Temmuz ayında Adana'ya geldiğini söyledi. Söz konusu kişiyle buluştuğunu ve Yumurtalık ilçesine gittiklerini kaydeden F.A, daha sonra bu kişinin ortadan kaybolduğunu, kendisinin de Ş.Ş. isimli bir kadınla tanıştığını söyledi. Daha sonra bu kadının bir fuhuş çetesinin lideri olduğunu öğrendiğini ifade eden F.A, şöyle devam etti: ''Beni kemerle dövdüler, kollarımda sigara söndürüp, zorla fuhuş yaptırdılar. Durumumu anlattığım müşteriler de şikayetimi Ş.Ş'ye söylediler. Bunun üzerine de çok kez dayak yedim.'' Birçok kez fuhuş yapmaya zorlandığını anlatan F.A, ''Adana'ya geldiğimizde Ş.Ş'ye baklava almak istediğimi söyledim. O da bana 10 lira vererek, gidip almamı söyledi. Ben de bu fırsattan yararlanarak, 5 Ocak Polis Merkezine sığındım'' dedi. Yaşadıklarından dolayı oldukça üzgün olduğunu ifade eden F.A, yaşadıklarının genç kızlara örnek olması gerektiğini belirterek, evlerinden kaçmamaları ve ailelerinin sözlerini dinlemeleri tavsiyesinde bulundu. F.A, bir gazetecinin sorusu üzerine, evden ''zengin olma ve farklı bir yaşantı sürme hayalleri'' kurduğu için kaçtığını söyledi. F.A'yı teslim alan annesi N.A. da, kızını kötü duruma düşürenlerin cezalandırılmasının acılarını bir nebze olsun dindireceğini kaydetti. N.A, ayrıca, genç kızların anne ve babalarının sözlerini dinlemeleri gerektiğini belirterek, kızının kurtulmasına vesile olan polislere de teşekkür etti. Bu arada, F.A'nın yaptığı iki evliliğinden toplam iki çocuğu olduğu ve eşinden boşandıktan sonra İstanbul'daki ailesinin yanında yaşamaya başladığı öğrenildi. -POLİS OPERASYON BAŞLATTI- F.A'nın polis ekiplerine sığınmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Düzenlenen operasyon sonucu F.A'nın fuhuş çetesi lideri olduğunu iddia ettiği Ş.Ş. ile olaya karıştıkları ileri sürülen M.B, R.Y, Z.K. ve E.A. gözaltına alındı. Bu arada, polis ekiplerinin firari zanlılar Tamer isimli kişi ile M.K. ve A.K'yi de yakalamak için çalıştığı bildirildi.