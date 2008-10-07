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Dünya

Tv'de işkence 'şovu' büyük tepki çekti

İngiliz Channel 5 televizyonunda yayınlanan 'Unbreakable' adlı yarışmada katılımcılara CIA'nın su işkencesinin uygulanması ülkede tartışmalara yol açtı

07 Ekim 2008 03:00

İngiliz Channel 5 televizyonunda yayınlanmaya başlayan 'Unbreakable' adlı (Unbreakable) yarışma progragmında katılımcılara CIA ajanlarının Guantanamo'daki tutsaklara uyguladığı su işkencesinin (waterboarding) uygulanması, ülkede tartışmalara yol açtı.

Çekimleri Guyana ormanlarında yapılan yarışmada katılımcılar, canlı canlı gömülme, piranalarla dolu nehirde yüzme gibi cesaret ve dayanıklılık isteyen testlere tutuluyor.

Sivil toplum örgütleri ve bazı milletvekilleri, yeni yarışmada eğlence adına insanlara işkence uygulanmasına şiddetle tepki gösterdi.

Mediawatch UK adlı medya izleme ögrütünün yöneticisi John Beyer yaptığı açıklamada, su işkencesinin uluslararası hukuka göre yasadışı bir uygulama olduğunu, bu nedenle programın kesinlikle yasaları çiğnediğini söyledi.

Kanal sözcüsü ise, yarışmacıların programdan önce neyle karşılaşacakları konusunda bilgilendirildiğini, bu nedenle uygulamalarda kanuna aykırı bir durum olmadığını savundu.

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