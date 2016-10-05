TV ve radyoların kapatılması protesto edildi

20'den fazla TV ve radyo kanalının Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılması, İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen bir gösteriyle protesto edildi.

Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen gösteriye aralarında kapatılan medya kuruluşlarının çalışanlarının da bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan 668 sayılı KHK ile aralarında İMC TV, Hayatın Sesi, TV10, Van TV, Zarok TV ve Jiyan TV'nin de aralarında bulunduğu 12 televizyon ve 11 radyo kanalının yayın lisansı iptal edilmişti.

Hayatın Sesi ve İMC TV stüdyoları Salı, gün içinde polis tarafından basılarak mühürlendi.

Özgür Radyo'nun da yayını kesilirken, 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen gösteride üzerinde "#TVmeRadyomaDokunma" yazılı bir pankart açıldı.

Eylemde, "Faşizme karşı omuz omuza" "Özgür basın susturulamaz", "Hayatın sesi susturulamaz", "Yılgınlık yok İMC var", "Haber alma hakkımız engellenemez" sloganları atıldı.

Gösteride kapatılan kurumların temsilcileri ile Türkiye Gazeteciler Sendikası ve DİSK Basın-İş gibi sendikaların yöneticileri konuşma yaptı.

Hayatın Sesi Televizyonu Program Koordinatörü Arif Koşar, "Darbe olsa bugün yaşananlar olurdu. O yüzden kimse darbecilerle mücadele edildi yalanını söylemesin" dedi.

İMC TV Genel Koordinatörü Eyüp Burç, "Bize neden OHAL uygulanıyor? Biz hangi darbeye destek vermişiz? Biz bütün darbelere karşı direnen bir birikimiz" diye konuştu.

Özgür Radyo adına konuşan Leyla Aday, "Kapatılan kurumların mikrofonları kapatılarak milyonların sesini kapattılar" sözleriyle karara tepki gösterdi.

TV 10'dan Veli Haydar Gülaç ise "Eskiden TRT vardı bir tek şimdi 500 kanaldan tek bir sesin muktedirin sesinin çıkmasını istiyorlar" eleştirisini yaptı.

Söz konusu medya kuruluşlarının internet sitelerine erişim de engellenmişti.

KHK ayrıca kapatılan yayın kuruluşlarının varlıklarının Hazine Müsteşarlığı'na devredilmesini de öngörüyor.

CHP aralarında 668 sayılı kararnamenin bazı hükümlerinin iptali için 23 Eylül'de Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.