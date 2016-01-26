T24 LogoT24 Logo
Gündem

TV, radyo, gazete ve sosyal medyaya 'geleneksel aile' kriteri geliyor

"Olumsuz yayınları caydıracak etkin düzenlemeler yapılacaktır"

26 Ocak 2016 09:58

Medyaya “geleneksel aile” kriteri geliyor. Bakanlar Kurulu kararıyla 23 Ocak’ta Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 2016 yılı programında, “Görsel, işitsel ve sosyal medyadaki tüm yapımların geleneksel aile değerlerine uygun olması için tedbir alınacağı” açıklandı.

 

"Caydırıcı düzenleme"

 

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, yaklaşık 350 sayfalık programın aileyle ilgili bölümünde, yıl boyunca atılacak adımlar anlatıldı. ‘Aile’ başlığı altındaki 97’nci tedbirde, “Görsel, işitsel ve sosyal medyanın aile üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler alınacaktır” dendi. Açıklaması da şöyle yapıldı:

“Görsel, işitsel ve sosyal medyanın haber, magazin, film ve benzeri tüm yapımlarının geleneksel aile değerlerimize uygun olmasına yönelik tedbirler alınacak; olumsuz yayınları caydıracak etkin düzenlemeler yapılacaktır.”

 

Amaç caydırmak mı?

 

Düzenlemelerin koordinatör kurumu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve RTÜK de düzenlemelere katkı verecek. Sadece görsel ve işitsel değil, sosyal medyada da aynı amaçla etkin düzenlemeler yapılacağı ifadesine yer verilmesi, “Caydırıcılık için yeni bir yasal düzenleme mi” tartışmasını doğurdu.

ETİKETLER

tvsosyal medyagazetegeleneksel ailekriterolumsuz yayınlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24