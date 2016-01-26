TV, radyo, gazete ve sosyal medyaya 'geleneksel aile' kriteri geliyor

Medyaya “geleneksel aile” kriteri geliyor. Bakanlar Kurulu kararıyla 23 Ocak’ta Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 2016 yılı programında, “Görsel, işitsel ve sosyal medyadaki tüm yapımların geleneksel aile değerlerine uygun olması için tedbir alınacağı” açıklandı.

"Caydırıcı düzenleme"

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, yaklaşık 350 sayfalık programın aileyle ilgili bölümünde, yıl boyunca atılacak adımlar anlatıldı. ‘Aile’ başlığı altındaki 97’nci tedbirde, “Görsel, işitsel ve sosyal medyanın aile üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler alınacaktır” dendi. Açıklaması da şöyle yapıldı:

“Görsel, işitsel ve sosyal medyanın haber, magazin, film ve benzeri tüm yapımlarının geleneksel aile değerlerimize uygun olmasına yönelik tedbirler alınacak; olumsuz yayınları caydıracak etkin düzenlemeler yapılacaktır.”

Amaç caydırmak mı?

Düzenlemelerin koordinatör kurumu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve RTÜK de düzenlemelere katkı verecek. Sadece görsel ve işitsel değil, sosyal medyada da aynı amaçla etkin düzenlemeler yapılacağı ifadesine yer verilmesi, “Caydırıcılık için yeni bir yasal düzenleme mi” tartışmasını doğurdu.