T24 LogoT24 Logo
Gündem

TV programında anlattıkları cinayeti çözdü

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülen Sabri Altunbaş'ın  cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Arif Ü

17 Şubat 2018 19:50

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA)
SULTANGAZİ\'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülen Sabri Altunbaş\'ın  cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Arif Ü. adliyeye sevk edildi.
Sultançiftliği\'nde 21 Ocak\'ta evinin önünde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan Sabri Altunbaş (41), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, ailesinin bir süre önce bir televizyon programına katılarak kayıp olduğunu belirttiği Safiye Ü.\'nün bulunduktan sonraki ifadesi cinayeti çözdü. 

TELEVİZYON PROGRAMINDA ANLATTI
Safiye Ü. katıldığı televizyon programında, başkalarıyla ilişkileri olduğunu eşinin bu nedenle cinayet işlemiş olabileceğini söyledi.
Polis, Safiye Ü.\'nün yakınlarının  da ifadelerine başvurdu. İfadeler doğrultusunda öldürülen Sabri Altunbey\'in Safiye Ü. ile ilişkisi olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, Safiye Ü.\'nün kocası  Arif Ü.\'nün Kastamonu\'nun Cide ilçesinde bir köyde saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan  şüpheli yakalanarak İstanbul\'a getirildi. Polisteki ifadesinde Altunbey\'i öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen  Arif Ü.  adliyeye sevk edildi. Arif Ü. ile birlikte kardeşi Recep Ü.\' de adliyeye gönderildi.

fotoğraflı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali AKSOYERİSTANBULDHA SULTANGAZİSabri AltunbaşArifSultançiftliğiOcakPolisSafiyePROGRAMINDA ANLATTI SafiyePolis SafiyeSabri Altunbey SafiyeCinayet Büro AmirliğineKastamonu CideDüzenlenenPolistekiAltunbeyRecep

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24