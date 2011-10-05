TV dizilerine yeni kriterler!

T24

Dizi saatlerine yaş kriteri



Akıllı işaretler programla belirlenecek



Dursun, her ay gelen şikayetlerin yüzde 50'nin üzerinde dizilerle ilgili olduğunu belirterek, çıkarılacak yeni yönetmelikte dizilere özel kriterler getirdiklerini anlattı. Çıkarılacak yönetmelikte dizilere ilişkin kırmızı çizgilerin milli ve manevi değerler, aile yapısına aykırılık, şiddet ve cinsellik olduğunu belirtti. Yönetmeliğe esas teşkil eden yeni RTÜK yasasında cezalar da ağırlaştırıldı.Cezaların yanı sıra denetimlerin de sıklaşacağını belirten Dursun, akıllı işaretlerin de yasal alt yapıya kavuşturulacağını söyledi. Dursun, "Bu yasada akıllı işaretleri kullanmanın mecburi olarak düzenledik. Yayıncılar program içeriğini anlatan belli sembolleri kullanmak zorundalar. Böylece akıllı işaretler ile izleyici önceden bilgilendirilecek. İzleyici şiddet ya da cinsellik içerip içermediğini bilecek çocuğuna izletmek istemeyen başka kanala geçebilecek. Ama daha da önemlisi içeriğe göre belli saatlerde belli yaş gruplarına yayınlanma kriteri geliyor" diye konuştu.RTÜK Başkanı Dursun'un verdiği bilgiye göre, "7+","13+" ve "18+" şeklinde yaş gruplarını tanımlayan akıllı işaretlerden "18+"yı taşıyan program ve diziler saat 20.00'da yayınlanamayacak. Bu programlar çocukların ekran karşısında olmadığı saat 23.00'dan sonra yayınlanabilecek.Öte yandan akıllı işaretlerin belirlenmesi yayın kurumlarının kendi kriterlerine bırakılmayacak ve özel bir bilgisayar programı aracılığıyla yapılacak. Bu programa veriler girilecek ve program, dizinin veya filmin hangi akıllı işareti kapsadığını belirleyecek.Yeni RTÜK yasasında "Çocuklar istismar edilemez" hükmü bulunduğunu kaydeden Dursun, çocukların reklam, dizi ve sinema filmlerinde rol almasına ilişkin Çalışma Bakanlığı ile birlikte düzenleme yapılacağını söyledi. Mevcut iş yasasında, 14 yaşın altındaki çocuklar için bir düzenleme bulunmadığını ifade eden Dursun, "Hangi yaş aralığında hangi çocuk, kaç saat aralığında çalışabilecek bunların tümü çalışma yasasına girecek. Zorunlu eğitime gidişlerini etkileyecek nitelikte bir çalışma olmamalı diye düşünüyoruz" dedi.