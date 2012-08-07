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'Tüzmen'e kafa atan CHP'li vekilin oğlu için 1 yıl hapis talebi

CHP'li Aydın Ayaydın'ın oğlunun Kürşad Tüzmen'a kafa atması nedeniyle açılan davada 'kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis istendi

07 Ağustos 2012 14:54

Eski Bakan Kürşad Tüzmen ve CHP Milletvekili Aydın Ayaydın arasındaki kavga mahkeme salonlarına taşındı. Bir düğünde Kürşad Tüzmen’e kafa attığı iddia edilen Aydın Ayaydın'ın oğlu Gökhan Ayaydın hakkında ''kasten yaralama'' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.
 
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, 9 Haziran’da Ankara'da katıldığı bir düğünde CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın oğlu Gökhan Ayaydın'ın saldırısına uğradığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Ramazan Kaya'nın hazırladığı iddianame, Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kürşad Tüzmen'in ''müşteki'', Gökhan Ayaydın'ın ise ''şüpheli'' olarak yer aldığı iddianamede, Tüzmen ile şüphelinin babası CHP’li Aydın Ayaydın arasında daha önce kamuoyuna yansıyan bir gerginliğin bulunduğu belirtildi.

Ankara'da katıldıkları bir düğünde Gökhan Ayaydın'ın, Kürşad Tüzmen'in yanına yaklaşarak suratına kafa attığı iddia edilen iddianamede, olayda Tüzmen'in yaşamını tehlikeye sokmayacak bir şekilde yaralandığı kaydedildi.

Tüzmen beyanında, babası Aydın Ayaydın'ın azmettirmesi sonucu Gökhan Ayaydın'ın, kendisine saldırdığını iddia ederek, Aydın Ayaydın hakkındaki soruşturma evrakının ise milletvekili olması nedeniyle Parlamenter Büro’ya tevdi edildiğini belirtti.

Tüzmen'in, Gökhan Ayaydın'a haksız bir hareketinin bulunmadığı savunulan iddianamede, söz konusu suçun takibinin, ''şikayete bağlı ve uzlaşma kapsamında'' kaldığı, ancak tarafların anlaşamadığı ifade edildi.

İddianamede, Gökhan Ayaydın'ın ''kasten basit yaralama'' suçundan 1 yıla kadar hapsi istendi.


'Tehdit'e dava yok


Öte yandan, savcılık, olay sırasında Gökhan Ayaydın'ın Kürşad Tüzmen'i ''tehdit ettiği'', Tüzmen'in de Ayaydın'a karşı ''hakaret, ölümle tehdit ve kasten basit yaralama'' suçlarını işlediği iddialarına ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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