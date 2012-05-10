Tüzmen: Platini 'Küme düşürmezseniz, Avrupa yok' dedi

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ''Platini ile konuştum. 'Şike yapan takımlar küme düşürülmezse Türkiye Avrupa Kupaları'nda yer alamaz' dedi" sözlerini aktardı.

eurosport'un haberine göre; son seçimde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını koyan Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Türk futbolunun Avrupa'da yer alamayabileceğini iddia etti.

UEFA Başkanı Michel Platini ile konuştuğunu belirten Tüzmen, "Platini, 'Takımları düşürmezseniz, Avrupa'da yer alamazsınız' dedi. Benim de takımları düşüreceğim belli. Başbakanımız, Federasyon'a aday olmamı istemedi. Çünkü Başbakanımız Fenerbahçeli, ben de Galatasaraylıyım. Türk sporu yaşasın. Benim hiç makamda, mevkide gözüm yok. Futboldan anlamam ama bildiğim bir şey var, adaletli yönetirim. Bugüne kadar gümrükleri, dış ticareti adaletle yönettim'' dedi.

Türkiye'nin 2020 Olimpiyat Oyunları ve UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na adaylığını değerlendiren Tüzmen, ''Türkiye, iki büyük organizasyonun altından kalkar. Futbol Federasyonu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) üyesiyim" diye konuştu.