Tüzmen: Kürtler şerefli, PKK şerefsizdir!

Kürşad Tüzmen katıldığı iftar yemeğinde yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir bayrak olduğunu ve bu bayrağın altında yaşayan milletin de Türk milleti olduğunu belirtti. İnsanları değişik kökenlerden olabileceğini söyleyen Tüzmen, herkesin kardeş olduğunu ama PKK'nın şerefsiz olduğunu vurguladı. Tüzmen ayrıca, bebek katili bir örgütle Kürt kardeşlerimizi bir araya getirmeye çalışanlara kimsenin katkıda bulunmaması gerektiğini söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, "PKK şerefsizdir, terör örgütüdür. Bebek katili bir örgütle Kürt kardeşlerimizi bir araya getirmeye çalışanlara kimsenin katkıda bulunmaması lazım. Biz durduğumuz yeri, yaptığımız çalışmayı gayet iyi biliyoruz" dedi.

Tüzmen, partisinin Anamur İlçe Teşkilatı tarafından Öğretmenevi'nde verilen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, Mersin'deki şehit cenazesine katıldığını ve derin üzüntü yaşadığını belirtti.

Türkiye'de bir bayrak bulunduğunu, onun da Türk Bayrağı olduğunu vurgulayan Tüzmen, "Bu bayrağın altında yaşayan milletin adı da Türk Milleti'dir. Bunun sağını solunu eğip bükmeye hiç gerek yoktur. İçerisinde farklı kökenlerden vatandaşlar olabilir, ancak, burada köken tartışması yapılmaz. Bir bayrak varsa bir millet, bir devlet olarak bakmak lazım. Bunu farklı şekillere çekmeye de gerek yok" dedi.

Geçmişte söylediklerinin aynısını söylemeye devam ettiklerini vurgulayan Tüzmen, "Bizde tek bayrak var, tek millet var, tek devlet, tek vatan var. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Bu konuları herkes sağından solundan bir yerlere çekiyor" diye konuştu.

Son günlerdeki yapılan bazı tartışmaların "farklı yerlere çekilmeye başlandığını" ifade eden Tüzmen, şunları söyledi: "İnsanlarımızın değişik kökenleri olabilir. Arnavut kökenli, Çerkez kökenli, Kürt kökenli ya da Laz kökenli Türk olabilir. Hepsi kardeşlerimizdir. Kürtler bizim şerefli kardeşlerimizdir, ama PKK şerefsizdir, terör örgütüdür. Bebek katili bir örgütle Kürt kardeşlerimizi bir araya getirmeye çalışanlara kimsenin katkıda bulunmaması lazım. Bunları birbirinden ayırmak gerekir. Biz durduğumuz yeri, yaptığımız çalışmayı gayet iyi biliyoruz" dedi.

Tüzmen, Türkiye'de şu anda esas konunun ekonomi ve işsizlik olarak görülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.