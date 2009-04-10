Tüzmen: Kur böyle giderse pazar buluruz

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, şu anda kurun "fena" bir yerde olmadığını belirterek, "Eğer böyle giderse, bu dengeyi sürdürürse biz dolar pazarlarına da satış imkanını buluruz" dedi.



Kürşad Tüzmen, Dünya Türk Girişimciler Kurultayı kapsamında düzenlenen "Küresel Ekonomide Türk Girişimcilerinin Rolü ve Lobi Faaliyetleri" konulu interaktif oturumda, yurt dışındaki Türk girişimcilerin sorularını yanıtladı.



Yurt dışında Türk markalarını kullanan firmalara yapılan devlet desteğine ilişkin bir soru üzerine Tüzmen, Eximbank kaynaklarını bir milyar dolar artırma imkanına kavuştuklarını, Eximbank'ın, Merkez Bankası reeskontunu kullanabilir hale geldiğini ve bankanın sermayesini yükselttiklerini hatırlatarak, "Epey kaynak aktarımı sağladık. Devlet yardımı olarak konuşabileceğim kapsamda uyguladığımız bir program var; Turquality programı..." dedi.



Turquality'nin bir marka oluşturma programı olduğunu belirten Tüzmen, 10 yılda 10 marka yaratma konusunda ciddi bir çalışma yaptıklarını, dünyada artık ülke, ürün ve hizmet adından önce markalarının isminin geldiğini anlattı.



Tüzmen, "O uygulama kapsamında destekleyebiliyoruz. 2002 yılından sonra, özellikle 2007-2008-2009;da, bütün bu coğrafyada, nerede olursak olalım hizmetimiz ve malımızda kalite son derece yüksek. Bütün dünyada ulaştığımız ülkelerin devlet başkanlarından, başbakanlarından, bakanlarından övgü dolu sözler alıyoruz. 'Türk malı son derece kaliteli, sizin verdiğiniz hizmet son derece güzel' diyorlar" şeklinde konuştu.



Yurt dışındaki ticaret ataşeliklerinin sayısının artırılmasının söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Tüzmen, ticaret ataşeliklerinin sayısını artırma konusunda girişimlerinin devam ettiğini, 70'e kadar inen sayıyı 115'e çıkardıklarını, ancak bunun yeterli olmadığını vurguladı.



Ticaret takımları oluşturulacak



Kürşad Tüzmen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ticaret takımları oluşturmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Türk ticaret merkezleri olarak düşündüğümüz bir oluşum var. Bunu gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde Türk ticaret merkezlerinin ciddi bir açılım içine gireceğini söyleyebiliriz. İlk Türk ticaret merkezini önümüzdeki günlerde Bulgaristan'da hizmete sokacağız. Suudi Arabistan, Çin ve çevre ülkelerde çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar bütün sıkıntılarımızı gidermez ama en azından sıkıntıların daha aza inmesini sağlayacak. İhracatı, dış ticareti ne kadar artırırsak bu merkezlerin sayısını o kadar artırmamız mümkün."



‘Paket açmak kolay değil’



Devlet Bakanı Tüzmen, Romanya'daki bir girişimcinin bazı firmaların battığı yönündeki ve paket isteğine ilişkin açıklaması üzerine, paket açmanın kolay olmadığına işaret ederek, açıklanan paketlere karşın ABD'de bankaların ve finans kuruluşlarının battığını, İngiltere'de de durumun böyle olduğunu söyledi.



Tüzmen, "Bizdeki dereye su gelene kadar tabii birkaç firmanın... Açılmış olan paketlerin bazıları yararlı oldu. Onun dışında biz yine kendi gücümüzle yapacağız" şeklinde konuştu.



Romanya'nın son derece önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Tüzmen, bu ülke ile 350 milyon dolar ticaret hacminin geçen yıl 7 milyar dolara geldiğini, bunun 4 milyar dolara yakınının Türkiye;nin ihracatı olduğunu belirterek, "Kendimi telafi ettirmek için bir ticaret heyetiyle 5-7 Mayıs;ta tekrar Romanya'ya geleceğim" dedi.



Kanada ile ticaretin artmasını engelleyen unsurun kur olduğuna dikkati çeken Tüzmen, ABD ile ticarette ve özellikle dolar bazında çalıştıkları piyasalarda karşılaştıkları en büyük engelin de bu olduğunu, daha önce ABD ile 10 milyar dolarlık dengeli bir ticaret bulunduğunu, ancak TL'nin aşırı değerlenmesiyle ithalatın daha cazip hale geldiğini, firmaların ABD;den ithalatı artırdığını anlattı.



Tüzmen, "Şimdi 16 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Bunun 11 milyar doları ABD'nin bize satışı. Şu anda kur fena bir yerde değil. Eğer böyle giderse, bu dengeyi sürdürürse biz dolar pazarlarına da satış imkanını buluruz. Fiyatlarımız uygun olur. O pazarlarda da pazarımızı artırırız. Kanada da bunlardan bir tanesi..." diye konuştu.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Eylül ayından, krizden sonra bakanlarla 84 kez bir araya geldiğini bildirdi.



Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, zengin olmak istiyorsa girişimcilerinin sayısını artırmak durumunda olduğunu vurgulayarak, "Dünyada ilk 100;ün, 500;ün içinde Türk şirketlerini de görmek istiyoruz. Önümüzdeki hedef en az 20 Türk şirketinin bulunması" dedi.

