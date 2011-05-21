Tüzmen: Biz adamı anasının rahimine kadar kovalarız

T24- Eski bakan Kürşad Tüzmen, bir süredir polemik yaşadığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ağır ifadeler kullandı.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu televizyonda tartışmaya çağıran eski bakan ve Ak Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, “Biz adamı ana rahmine kadar kovalarız sırasında tamam mı?” dedi.

Milliyet'in haberine göre, Tüzmen Kılıçdaroğlu'nun Ak Partili eski bakanlar hakkındaki, “Onlar bile (eski bakanlar) geliyorlar, bize yalvarıyorlar, ‘benim dürüst bakan olduğumu söyle’ diyorlar” sözlerine tepki verdi. Önceki geceyarısı STV Haber’e bağlanan Tüzmen’in Kılıçdaroğlu hakkındaki bazı ifadeleri şöyle:

“Haydi bakalım Türkiye’nin huzurunda o bana anlatsın, ben ona anlatayım. Kim haklı çıkacak görelim. Varsa yiğitliği buyursun. Tamam mı? Açık çek. Şunu da söyleyeyim. O lafı attı ben onu unutmadım. Lafı attı gitti, öyle yok. Ben insanın karşısına havadan gelebilirim, uçakla veya paraşütle. Karadan gelebilirim, motosikletle veya arabayla. Denizden gelebilirim sualtı kıyafetimle. Kaçacak yer yok. Biz adamı ana rahmine kadar kovalarız sırasında tamam mı? Bu kadar.”

Sunucu uyardı

Program sonucusunun, “Bu son benzetme biraz ağır oldu sanki” demesi üzerine Tüzmen, şöyle devam etti:

“Valla bilemiyorum. Hak edenlere her şey nasıl olursa öyle. Benim lafım ortaya. Açık söyleyeyim. Benim gibi dürüstlüğü Türkiye’de 25 sene bürokrasi, siyasi hayatıyla kanıtlanmış bir adama, arkasında dünyada dürüstlüğü kanıtlanmış bir adama böylesine birtakım lafları yapıştırmaya çalışmak, böylesine ağır lafları baştan kabul etmek demektir, tamam mı? Buyursun bağlansın.

'Rüyasında beni görünce sıçrıyordur'

Danışmanları falan sizleri izliyordur. Ama bu arkadaş yok piyasada. O gün (TOBB Genel Kurulu) de Allah’ın takdiri işte. Birden ben karşısına çıkıverdim. Rüyasında da beni görünce sıçrıyor diye düşünüyorum.”