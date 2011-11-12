-Tüzmen: " Bernie Ecclestone, İstanbul'u kaybetmek istemiyor" MERSİN (A.A) - 12.11.2011 - Eski Devlet Bakanı ve AK Parti MKYK üyesi Kürşad Tüzmen, Formula 1 Yarışları'nın 2013 yılında İstanbul'da yeniden yapılacağına inandığını bildirdi. Tüzmen, Formula 1 gece yarışlarının 2012 yılında Hindistan'da yapılacağını, önümüzdeki yıl hazırlıkların yapılması halinde 2013 yılından itibaren de yarışların İstanbul'da yeniden yapılmaya başlanacağına inandığını söyledi. Bu konuda Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone ile görüştüğünü ifade eden Kürşad Tüzmen, şöyle devam etti: ''Formula 1 sezonunun 14'üncü ayağı olan ve 23-25 Eylül arasında gerçekleştirilen Singapur Grand Prix'ini izledim. Daha sonraki süreçte ise F1'in patronu Ecclestone ile bir araya geldik. Görüşmemizde, Bernie Ecclestone bana, 'Türkiye ile ilgili bir sıkıntılarının olmadığını, Türkiye'nin aldığı kararlarda haklı olduğunu, ancak kendisine haksızlık yapıldığını ve bu kadar yüksek fiyatlarla pazara girmeye çalışmadığını' kaydetti. Ecclestone, İstanbul'daki Formula 1'in ilk yarışlarına gelirken, kendisiyle anlaşılma zemininin bu şekilde sağlandığını, kendisinin de anlaşmaya uygun hareket ettiğini söyledi. Yani gelişmeleri, kendi suçu olmadan, dönemin Formula 1 yarışlarını Türkiye'ye getirenlerin hazırladığı bir tezgah olarak nitelendirdi. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ı 'genç ve dinamik' olarak gördüğünü belirten Ecclestone, yeniden görüşme imkanı olabileceğini, dolayısıyla yarışların yeniden İstanbul'da yapılabileceğini söyleyerek, 'Gelin bu konuyu tekrar görüşelim, çünkü İstanbul'u kaybetmek istemiyoruz. Türkiye'ye karşı büyük bir sorumluluğumuz var, bunun için yarışların yeniden İstanbul'da yapılması için harekete geçelim' diye konuştu. F1'in patronu Bernie Ecclestone, Türkiye'yi ve İstanbul'u kaybetmek istemiyor. Yapılacak görüşmeler sonucu yarışların 2013'den itibaren yeniden Türkiye'de yapılacağına inanıyorum.''