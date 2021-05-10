T24 LogoT24 Logo
Spor

Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma skandalı: 13 dakika boyunca yanlış formayla oynadı

10 Mayıs 2021 09:30

TFF 1.Lig'in son haftasında Giresunspor deplasmanda Tuzla'yı yenerek Süper Lig'e yükseldi. Mücadelenin ikinci yarısına yaşanan forma skandalı damga vurdu. Tuzlaspor'da karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Fatih Safran, takım arkadaşı Ufuk'un formasıyla sahaya çıktı. 13 dakika boyunca fark edilmeyen olay, mücadelenin sonunda hakem Atilla Karaoğlan tarafından fark edildi ve forma değiştirildi.

TFF 1. Lig''in 34. haftasında Giresunspor, deplasmanda Tuzlaspor'la karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Karadeniz ekibi, Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Maçın ikinci yarısına ise yaşanan forma skandalı damga vurdu.

Takım arkadaşının formasını giydi

Tuzlaspor'da oyuna giren Fatih Safran, yanlışlıkla takım arkadaşı Ufuk'un formasıyla sahaya çıktı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, 13 dakika sonra Fatih'i uyararak formasını değiştirmesini istedi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

tff 1. liggiresunsportuzlayanlışformaskandal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24