T24 LogoT24 Logo
Spor

Tek gözü görmeyen Tuzlasporlu Emre Azim, Fenerbahçe maçında bir ilke imza attı

Emre Azim, 2 yaşında kalem batması sonucu sol güzünü kaybetmiş

23 Ocak 2016 11:07

Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Fenerbahçe maçında anlamlı bir oyuncu değişikliği yaptı. Tek gözü görme engelli Emre Azim ilk kez profesyonel bir müsabakada forma giymenin heyecanını yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Tuzlaspor ile karşılaştı. Mücadele sarı-lacivertli takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maça meşhur 500T otobüsüyle gelerek ilgileri üzerine çeken Tuzlaspor, maç sonunda ise ilginç bir oyuncu değişikliği yaptı.

Mücadelenin 90+3. dakikasında Sefa'nın yerine bir gözü görmeyen Emre Azim oyuna dahil oldu. Tuzlaspor bu değişikliği ile profesyonel bir maçta tek gözü görme engelli bir oyuncu ile mücadele etmiş oldu. Emre Azim ise ilk kez profesyonel bir müsabakada forma giymenin heyecanını yaşadı.

 

2 yaşında kalem batması sonucu
tek gözünü kaybetmiş

 

2 yaşında kalem batması sonucu sol güzünü kaybeden Emre, şu an Türkiye'nin tek gözü görmeyen tek profesyonel futbolcusu

ETİKETLER

emre azimtuzlasporfenerbahçetek gözü görmüyoroyuna aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24