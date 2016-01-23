Tek gözü görmeyen Tuzlasporlu Emre Azim, Fenerbahçe maçında bir ilke imza attı

Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Fenerbahçe maçında anlamlı bir oyuncu değişikliği yaptı. Tek gözü görme engelli Emre Azim ilk kez profesyonel bir müsabakada forma giymenin heyecanını yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Tuzlaspor ile karşılaştı. Mücadele sarı-lacivertli takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maça meşhur 500T otobüsüyle gelerek ilgileri üzerine çeken Tuzlaspor, maç sonunda ise ilginç bir oyuncu değişikliği yaptı.

Mücadelenin 90+3. dakikasında Sefa'nın yerine bir gözü görmeyen Emre Azim oyuna dahil oldu. Tuzlaspor bu değişikliği ile profesyonel bir maçta tek gözü görme engelli bir oyuncu ile mücadele etmiş oldu. Emre Azim ise ilk kez profesyonel bir müsabakada forma giymenin heyecanını yaşadı.

2 yaşında kalem batması sonucu

tek gözünü kaybetmiş

2 yaşında kalem batması sonucu sol güzünü kaybeden Emre, şu an Türkiye'nin tek gözü görmeyen tek profesyonel futbolcusu