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Spor

Tuzlaspor - Bucaspor: 2-1

Mesut IŞIK-İSTANBUL,(DHA) STAT: Tuzla Belediye  HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kadir Kantekin, Mehmet Pekmezci TUZLASPOR: İsmail (xxx), Bülent (xxx), Gökcan (xxx) , Sadık (xx)(Dk

24 Mart 2018 20:36

Mesut IŞIK-İSTANBUL,(DHA)

STAT: Tuzla Belediye 
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kadir Kantekin, Mehmet Pekmezci
TUZLASPOR: İsmail (xxx), Bülent (xxx), Gökcan (xxx) , Sadık (xx)(Dk. 90 Hüseyin), Hacı Mustafa(xxxx) (Dk. 88 Faruk), Tuna (xx), Turgay (xxx), Can (xxx), Lider (xxxx), Berat (xx) (Dk. 70 Emre x), Murat (xx) 
BUCASPOR:  Hüseyin (x), Emre Toraman (xxx), Onur (xx) (Dk. 84 Cuma), İbrahim (xx), İlyas (xx), Ömer (xx) (Dk. 80 Deniz x), Emre (xx) Özkan (xx), Murat (xx), Uğurcan (xx), Sancar (xx), Saruhan (xx) (Dk. 88 Devrim) 
GOLLER: Dk. 39 Sadık, Dk. 45 Hacı Mustafa (Tuzlaspor) Dk. 63 Emre Toraman (Bucaspor) 
SARI KARTLAR: Lider (Tuzlaspor), İlyas, Emre Toraman, Emre Özkan (Bucaspor)   

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 28\'inci hafta mücadelesinde Tuzlaspor, evinde ağırladığı Bucaspor\'u 2-1 mağlup etti. Tuzlaspor\'un gollerini 39\'uncu dakikada Sadık ve 45\'inci dakikada Hacı Mustafa kaydederken, Bucaspor\'un tek golü 63\'üncü dakikada Emre Toraman\'dan geldi. Tuzlaspor, 29 puanla 14\'üncü sıraya yükselirken, Bucaspor ise 27 puanla 15\'inci sırada yer aldı.
 

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