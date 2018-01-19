Tuzlama yapıldı, Denizli-Antalya karayolu geçit verdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ- Antalya karayolunda, akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte buzlanmanın meydana geldiği Kazıkbeli Geçidi\'nde, yolda kalan araçların çekilmesi ve tuzlama çalışmasının yapılmasının ardından günün ilk ışıklarıyla birlikte trafik normal seyrine döndü.

Dün saat 18.00 sıralarında başlayan kar yağışı Denizli-Antalya karayolunda trafiği olumsuz etkiledi. Tuzlanma yapılmayan yolun Kazıkbeli Geçidi bölümünde tipi ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ağır tonajlı araç ve otomobil yolda kaldı. Kayan araçlar maddi hasarlı kazalara neden oldu.

Karayolu Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçların yolda kalması, zincirsiz çıkan otomobillerin kayması nedeniyle tarfik, zaman zaman durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yolda kalan araçları çekiciler yardımıyla kurtardı. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı karayolunda, gece boyunca zincirsiz araçlar ile ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece boyunca tuzlama çalışması yaptığı yolda, saat 08.00\'den itibaren trafik normal seyrine dönerken, bekletilen araçların geçişine de izin verildi.



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