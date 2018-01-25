Tuzlama çalışmasında araç ve iş yerlerinin camları kırıldı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin Sarıoğlan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle traktörle tuzlama yapan Sarıoğlan Belediyesi ekipleri, birçok araç ve iş yerine zarar verdi.

Sarıoğlan ilçesinde belediye ekipleri, çarşı merkezi ve kaldırımlarda buzlanmaya karşı traktöre gübre saçma makinesi bağlayarak tuzlama çalışması yaptı. Çalışma sırasında iddiaya göre tuzun içine karışan taş parçaları ve kalıp halindeki tuz parçaları birçok iş yeri ve araca zarar verdi. Araç ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar belediyeye şikayette bulundu. Sarıoğlan Belediyesi, zararın karşılanacağını belirtti.



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