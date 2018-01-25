T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tuzlama çalışmasında araç ve iş yerlerinin camları kırıldı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri),  (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle traktörle tuzlama yapan Sarıoğlan Belediyesi ekipleri, birçok araç ve iş yerine zarar verdi

25 Ocak 2018 18:18

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri),  (DHA)- KAYSERİ\'nin Sarıoğlan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle traktörle tuzlama yapan Sarıoğlan Belediyesi ekipleri, birçok araç ve iş yerine zarar verdi.
Sarıoğlan ilçesinde belediye ekipleri, çarşı merkezi ve kaldırımlarda buzlanmaya karşı traktöre gübre saçma makinesi bağlayarak tuzlama çalışması yaptı. Çalışma sırasında iddiaya göre tuzun içine karışan taş parçaları ve kalıp halindeki tuz parçaları birçok iş yeri ve araca zarar verdi. Araç ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar belediyeye şikayette bulundu. Sarıoğlan Belediyesi, zararın karşılanacağını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYASARIOĞLAN KayseriDHA KAYSERİSarıoğlan BelediyesiSarıoğlanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24