-TUZLA'DAKİ PATLAYICI EL YAPIMI İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Tuzla'da meydana gelen patlamaya sebep olan patlayıcının, çok basit düzenekli ve el yapımı olduğunu bildirdi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Tuzla Devlet Hastanesi yakınındaki bir parkta saat 09.15 sıralarında 2 kişinin üzerinde hafif şiddetli bir patlama meydana geldiğini hatırlattı. Olayda el ve ayaklarından hafif şekilde yaralanan kişilerin, Gülizar Turhan (18) ve Mazlum Singil (23) olduklarını belirten Vali Mutlu, tedavileri süren bu kişilerin terör örgütüyle ilgili kayıtlarının bulunduğunu bildirdi. Hüseyin Avni Mutlu Mutlu, ''Patlayıcının mahiyeti, çok basit düzenekli, el yapımı bir patlayıcı. Yani bir canlı bomba mahiyetinde değil. Zaten vuku bulan patlamanın sonucunda da bu kişiler hafif şiddetli el ve ayaklarından yaralanmış'' dedi. Öte yandan, patlamanın ardından olay yerine ulaşan ekiplerin, ikinci bir patlayıcı bulunabileceği ihtimalini göz önüne alarak, bomba imha ekiplerinin yaptıkları aramanın ardından yaralılara müdahale ettikleri öğrenildi.