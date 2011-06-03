-TUZLA'DAKİ PATLAMAYA 46,5 HAPİS YIL İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 03.06.2011 - Tuzla Devlet Hastanesi yakınındaki parkta meydana gelen patlamaya ilişkin 2'si tutuklu 3 şüpheli hakkında, 7,5 ila 46,5 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ufuk Ermertcan tarafından yazılan iddianamede, araba ve iş yerleri yakılan Pendikli 13 kişi ''müşteki'', ses bombasının ellerinde patlaması sonucu yaralanan tutuklu Mazlum Singil ve Gülizar Turhan ile tutuksuz Seval Wagner ''şüpheli'' olarak yer aldı. İddianamede, ''Öz savunma birlikleri'' adlı oluşumun terör örgütü içerisinde seçilen ve deşifre olmamaları için özel yöntemler kullanılan kişilerden oluştuğu, PKK terör örgütüne bağlı silahlı faaliyet yürüten yapılanma olduğu ve özellikle kent merkezlerinde infial yaratıcı eylemler gerçekleştirmeyi amaçladığı belirtilerek, bu tip eylemler kapsamında şüpheliler Mazlum Singil ve Gülizar Turhan'ın 22 Nisan 2011'de Tuzla İçmeler Parkı'nda ellerinde bulundurdukları 3 adet zaman ayarlı, basınç etkili, el yapımı ses bombasının patlaması sonucu yaralandıkları ifade edildi. Patlama olayıyla ilgili bir görgü tanığının, beyanına yer verilen iddianamede, savcılıkta ifadesi alınan bir kişinin de ''Mazlum Singil'in Pendik Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) üyesi olduğu, Singil'in kendisine araç yakacaklarını söylediği, eylem yapacakları yerde tanıdıkları şahısların oturduğunu fark edip eylemden vazgeçtiği ve Singil'in yaktığı araçların alevlerini gördüğü'' şeklinde beyanda bulunduğu dile getirildi. İddianamede ayrıca, 10 Ekim 2010'da Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir markete parça ve basınç etkili bomba atılmak suretiyle zarar verildiği anlatılarak, savcılıkta ifade veren bir kişinin, markete ses bombası atılması eylemini Singil ile birlikte işlediklerini ifade ettiği aktarıldı. Şüpheli Singil'in ayrıca, 12 aracı yakarak zarar verdiği de öne sürülen iddianamede, şüpheli Seval Wagner'in de diğer şüpheliler ve evrakı ayrılan şüpheli Servet Yıldız ile irtibatlı olduğu, adresinde yapılan aramada ele geçirilen bir dergi hakkında toplatma kararı bulunduğu ve delillere göre şüpheli Wagner'in yasa dışı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği kaydedildi. Tutuklu şüphelilerden Mazlum Singil'in, ''kamu malına zarar vermek'' suçundan 1,5 ila 9 yıl, ''patlayıcı maddeyle güvenliği tehlikeye sokmak'' suçundan 9 ay ila 4,5 yıl, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 ila 15 yıl ve ''örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak'' suçundan da 6 ila 18 yıl olmak üzere, toplam 15 yıl 9 ay ila 46,5 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, diğer şüphelilerden Gülizar Turhan'ın benzer suçlardan 14 yıl 3 ay ile 37,5 yıl ve Seval Wagner'in de ''terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 7,5 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması istendi.