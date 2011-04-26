-TUZLA'DAKİ PATLAMADA TURHAN TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Tuzla Devlet Hastanesinin yakınındaki parkta meydana gelen patlamada yaralanan iki zanlıdan Gülizar Turhan, tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ufuk Ermertcan tarafından sorgulanan Turhan, ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede tekrar sorgulanan Turhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tuzla İçmeler Kuru Parkı'nda 22 Nisan'da meydana gelen patlamada Gülizar Turhan ile Mazlum Singil yaralanmıştı.