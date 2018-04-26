Tuzla'da yüzlerce işçiden yerel 1 Mayıs kutlaması

Türk-İş’e bağlı DERİTEKS üyesi işçiler, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü öncesi İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi’deki tüm örgütlü işyerlerinden işçilerin katılımıyla yerel 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. Tuzla Deri Sanayi’nde fabrikalarından yaptıkları yürüyüşle Uyguner Deri Fabrikası önünde bir araya gelen yüzlerce deri ve tekstil işçisi, İstanbul 1 Mayıs’ı için Maltepe çağrısı yaptı.

“Her yer Taksim, her yer 1 Mayıs”, “1 Mayıs’ta, 1 Mayıs alanlardayız”, “Birlik, mücadele, zafer”, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganlarının atıldığı kutlamada, işçiler “Şeker fabrikaları özelleştirilemez”, “Yaşasın halkların kardeşliği” dövizleri taşıdı.



"Biz bu hakları mücadeleyle aldık"

Evrensel’in haberine göre, DERİTEKS Genel Merkez Yöneticisi ve Tuzla Şube Başkanı Binali Tay, Erdoğan’ın grevleri engellemekle övünmesini eleştirerek, “Ne yazık ki ülkeyi yönetenler grev yaptırmamakla övünüyor. Biz bu hakları mücadele ederek aldık. İktidar bunları bize altın tepside sunmadı” dedi.

Yapılacak olan baskın seçimede değinen Tay, “Ekonominin büyüdüğünü söylediler, bunun bize yansımadığını gördük. Biz sendika olarak seçim kararı aldığımızda en az 3 ay önce seçim ilanını gazetede yayımlıyoruz. Ne oldu da 2 ay içerisinde her şey çok iyiyken seçim kararını aldılar?” diye sordu.

Tay, DERİTEKS olarak İstanbul 1 Mayıs’ını Maltepe’de kutlayacaklarını belirterek, “Bu süreçte 1 Mayıs çok daha önemli. 1 Mayıs’ı alanlarda güçlü kutlarsak mücadele imkânlarımız gelişecektir” ifadesini kullandı.