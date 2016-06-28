T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tuzla'da yollar dereye döndü, araçlar mahsur kaldı

Belediye ve itfaiye ekipleri mahsur kalan araçları kurtardı

28 Haziran 2016 23:06

İstanbul Anadolu Yakası'nda öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur özellikle Tuzla, Sultanbeyli ve Pendik'te etkili oldu. Tuzla'da sağanak yağmur nedeniyle bazı yollar adeta dereye döndü.

DHA'nın haberine göre; Dedepaşa Bulvarı'nın Orhanlı Muayene İstasyonu mevkiinde su birikintisi nedeniyle araçlar mahsur kaldı, yol trafiğe kapandı. Mahsur kalan araçlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Belediye görevlileri ve itfaiye erleri yollardaki tıkanıklığı açmak için çalışma yaptı. Yağmurun durması ve biriken suyun azalmasıyla bulvar kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Yağmur nedeniyle Sabiha Gökçen Havaalanı ve Orhanlı bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşandı.

ETİKETLER

istanbulsağanakyağmurtuzla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24