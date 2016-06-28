Tuzla'da yollar dereye döndü, araçlar mahsur kaldı

İstanbul Anadolu Yakası'nda öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur özellikle Tuzla, Sultanbeyli ve Pendik'te etkili oldu. Tuzla'da sağanak yağmur nedeniyle bazı yollar adeta dereye döndü.



DHA'nın haberine göre; Dedepaşa Bulvarı'nın Orhanlı Muayene İstasyonu mevkiinde su birikintisi nedeniyle araçlar mahsur kaldı, yol trafiğe kapandı. Mahsur kalan araçlar itfaiye tarafından kurtarıldı.



Belediye görevlileri ve itfaiye erleri yollardaki tıkanıklığı açmak için çalışma yaptı. Yağmurun durması ve biriken suyun azalmasıyla bulvar kontrollü olarak trafiğe açıldı.



Yağmur nedeniyle Sabiha Gökçen Havaalanı ve Orhanlı bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşandı.