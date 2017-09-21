T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tuzla'da uyuşturucu operasyonu

Ozan URAL / İstanbul,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  Tuzla'da daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenledi

21 Eylül 2017 10:23

Ozan URAL / İstanbul,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  Tuzla\'da daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyona çok sayıda sivil polis katılırken, özel harekat polisi de destek verdi. Sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde toplanan polis ekipleri daha önce belirledikleri adreslere  doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Tuzla Şifa Mahallesi Eşme Sokak üzerinde bulunan bir apartman giriş katındaki daireye  operasyon düzenledi. Zilleri çalan polis kapının açılmaması sebebiyle apartman kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Operasyonda polis ekiplerinin adreslerdeki aramalar devam ediyor. 

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ozan URALMüdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüOperasyonaSabahEmniyet MüdürlüğüOperasyonTuzlaMahallesi Eşme SokakZilleriOperasyonda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24